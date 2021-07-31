Общее число выявленных фактов коронавируса в Башкирии превысило 48 тысяч

По данным республиканского оперативного штаба, в Башкирии на 31 июля зарегистрировано в общей сложности 48 251 случаев коронавируса. Из них 256 фактов выявлено за последние сутки.

На сегодня известно, что 44 612 человек уже перенесли болезнь и выписаны по выздоровлению. В том числе за сутки было выписано 295 человек. Однако и погибших от коронавируса стало больше на 9 человек. Всего в республике за время пандемии от Covid-19 скончался 771 пациент.