Житель Башкирии незаконно занимался пассажирскими перевозками

Житель Зианчуринского района Башкирии понес наказание за незаконную перевозку граждан. Нарушитель не имел на это разрешительных документов.

Мужчина каждый день перевозил как взрослых, так и детей на своем авто без соответствующего разрешения. В УФССП по Башкирии отметили, что таким образом гражданин подвергал пассажиров опасности. За это он был привлечен к административной ответственности. Суд назначил нарушителю штраф.