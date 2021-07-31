В России коронавирус перенесли уже более 5,6 миллионов человек

В России за время пандемии было проведено более 165,3 миллионов исследований, позволивших выявить 6 265 873 случаев заражения коронавирусом.

По официальным федеральным данным, в стране за сутки зарегистрировано 23 807 новых фактов заболевания. Причем за это же время выписано 19 771 пациентов, завершивших лечение от коронавируса. Всего выписано по выздоровлению 5 608 619 пациентов по всей России.