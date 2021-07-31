В Башкирии задержали производителя поддельных справок и дипломов

В Башкирии задержали мужчину, который подозревался в продаже поддельного водительского удостоверения. А позже выяснилось, что он подделывал не только права, а практически полный комплекс разных документов.

При обыске в квартире 50-летнего жителя Октябрьского были найдены дипломы, справки с результатами ПЦР-тество, аттестаты об окончании школы, оттиски различных печатей, свидетельства. И все это оказалось поддельным, что подтвердила экспертиза. Также обнаружены деньги в размере 30 тысяч рублей.

В МВД по Башкирии отметили, что, по словам задержанного, за одну справку он брал 500 рублей. В отношении мужчины возбуждены более десятка уголовных дел.