Синоптики Башкирии рассказали, какой будет погода в августе

Гидрометцентр Башкирии представил прогноз погоды на август этого года. В ближайшие дни жителей республики ждет новая волна жары.
Средняя температура воздуха в августе, по мнению синоптиков, составит 17-18 градусов. Это на 1-2 градуса выше нормы. Сам август ожидается сухим и с количеством осадков ниже нормы.
В ближайшие дни прогнозируется сильное потепление. Снова устоится жаркая погода. Если на этих выходных в среднем по республики будет неустойчивая погода, то позже местами столбик термометра может превысить отметку в 33 градуса.