Синоптики Башкирии рассказали, какой будет погода в августе

Гидрометцентр Башкирии представил прогноз погоды на август этого года. В ближайшие дни жителей республики ждет новая волна жары.

Средняя температура воздуха в августе, по мнению синоптиков, составит 17-18 градусов. Это на 1-2 градуса выше нормы. Сам август ожидается сухим и с количеством осадков ниже нормы.