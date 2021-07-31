В Башкирии завершилось строительство садика на 260 мест

В башкирском городе Стерлитамак завершилось строительство крупного детского сада в рамках нацпроекта «Демография». Учреждение сможет принять 260 дошкольников.

Фото №1 - В Башкирии завершилось строительство садика на 260 мест

Детский сад №12 площадью 4 тысячи квадратных метров построен в двух корпусах, но соединенных теплым переходов в два этажа. В администрации Стерлитамака рассказали, что учреждение уже получило разрешение на уход за детьми, ожидается документация на образовательную деятельность. Остальные работы, как строительные, так и пуско-наладочные, завершены.

Проверить качество выполненных работ прибыл глава администрации Владимир Куликов. Он подчеркнул, что город активно развивается в западном направлении, а садик расположен именно в Западном районе Стерлитамака.

Фото №2 - В Башкирии завершилось строительство садика на 260 мест

В новостройки въезжает много молодых семей с маленькими детьми. В этих микрорайонах у нас ощущается нехватка мест в дошкольных образовательных учреждения. Ввод в эксплуатацию и открытие садиков в этом микрорайоне поможет заметно разгрузить соседние детские сады, а родителям не придётся возить своих детей в другую часть города.

Владимир Куликов, глава администрации Стерлитамака

Садик будет рассчитан на 12 групп, в том числе 2 – ясельные. На территории учреждения имеются 16 камер видеонаблюдения, установлены спортзал, медпункт, прачечная, гладильная, кабинеты дополнительного образования, игровое, спортивное оборудование.

Фото: администрация Стерлитамака 

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