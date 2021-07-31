В Башкирии завершилось строительство садика на 260 мест

В новостройки въезжает много молодых семей с маленькими детьми. В этих микрорайонах у нас ощущается нехватка мест в дошкольных образовательных учреждения. Ввод в эксплуатацию и открытие садиков в этом микрорайоне поможет заметно разгрузить соседние детские сады, а родителям не придётся возить своих детей в другую часть города.

Владимир Куликов, глава администрации Стерлитамака