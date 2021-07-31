В Башкирии завершилось строительство садика на 260 мест

В башкирском городе Стерлитамак завершилось строительство крупного детского сада в рамках нацпроекта «Демография». Учреждение сможет принять 260 дошкольников.
Детский сад №12 площадью 4 тысячи квадратных метров построен в двух корпусах, но соединенных теплым переходов в два этажа. В администрации Стерлитамака рассказали, что учреждение уже получило разрешение на уход за детьми, ожидается документация на образовательную деятельность. Остальные работы, как строительные, так и пуско-наладочные, завершены.
Проверить качество выполненных работ прибыл глава администрации Владимир Куликов. Он подчеркнул, что город активно развивается в западном направлении, а садик расположен именно в Западном районе Стерлитамака.
Садик будет рассчитан на 12 групп, в том числе 2 – ясельные. На территории учреждения имеются 16 камер видеонаблюдения, установлены спортзал, медпункт, прачечная, гладильная, кабинеты дополнительного образования, игровое, спортивное оборудование.
Фото: администрация Стерлитамака