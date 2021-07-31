В Башкирии вынесли приговор группировке за многомиллионное хищение химикатов
В Башкирии вынесли приговор в отношении пятерых участников
группировки из Стерлитамака, которая похитила агрохимикаты на сумму более 93
миллионов рублей. Рассмотрением дела занимался Стерлитамакский городской суд.
В пресс-службе Следственного комитета Башкирии сообщают, что в
2018 году старший оперуполномоченный УМВД Стерлитамака отправил анонимное
сообщение в полицию о том, что ООО «БашХолдинг» изготавливает и хранит
агрохимикаты без необходимых документов. При проверке был организован процесс
изъятия товара на сумму более 220 миллионов рублей. Продукцию перевезли на
территории двух складов без оформления соответствующих документов.
Полицейский вместе с привлеченными им соучастниками, не сумев
договориться с руководством компании о прекращении проверки и возврате изъятой
продукции за денежное вознаграждение в размере 100 млн рублей, с целью придания
правомерности незаконному изъятию продукции, привлек начальника местного
отделения Роспотребнадзора, который вынес заведомо ложный акт обследования
склада, якобы согласно которому на складе предприятия были выявлены нарушения
санитарно-эпидемиологических требований к товару, а сам товар является
контрафактным, в связи с чем изъятые агрохимикаты подлежат уничтожению.
Пресс-служба СУ СК России по РБ
После этого часть продукции была реализована. Общая сумма
составила более 93 миллионов рублей. В том числе товар на сумму свыше 22
миллионов был продан по договорам поставок, чтобы придать этому законный вид.
По сообщению Следкома, подсудимые не признали своей вины. Суд
вынес приговор всем участникам незаконной группировки.
Суд приговорил оперуполномоченного к 6 годам лишения свободы в
колонии общего режима с лишением права занимать должности в правоохранительных
органах, начальника отделения Роспотребнадзора г. Стерлитамака к 3 годам 6
месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года и лишением
права занимать должности в государственных и муниципальных органах на тот же
срок. Троим другим сообщникам суд назначил наказание в виде условного лишения
свободы от 3 до 5 лет с испытательными сроками от 2 до 3 лет и штрафами от 300
до 500 тыс. рублей. Приговор в законную силу не вступил.