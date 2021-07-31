В Башкирии вынесли приговор группировке за многомиллионное хищение химикатов

Суд приговорил оперуполномоченного к 6 годам лишения свободы в колонии общего режима с лишением права занимать должности в правоохранительных органах, начальника отделения Роспотребнадзора г. Стерлитамака к 3 годам 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года и лишением права занимать должности в государственных и муниципальных органах на тот же срок. Троим другим сообщникам суд назначил наказание в виде условного лишения свободы от 3 до 5 лет с испытательными сроками от 2 до 3 лет и штрафами от 300 до 500 тыс. рублей. Приговор в законную силу не вступил.

Пресс-служба СУ СК России по РБ