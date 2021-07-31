В Башкирии подростки после катания на авто попали в больницу

В Иглинском районе Башкирии 30 июля двое несовершеннолетних подростков вылетели на автомобиле с дороги. С места происшествия ребят доставили в больницу.

По данным ГИБДД Иглинского района, ДТП было зарегистрировано в селе Акбердино. Известно, что 16-летний подросток находился за рулем ВАЗ-2106. Он не справился с рулевым управлением и улетел в кювет, где транспорт опрокинулся возле столба.