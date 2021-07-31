В Башкирии отремонтировали 10 километров трассы М7

В Башкирии завершился ремонт ремонту участка трассы М7 «Волга», проходящего по территории Кушнаренковского района. В Упрдор «Приуралье» отметили, что на М7 продолжается ремонт еще на двух участках трассы.
А пока что у поселков Якупово и Старокурмашево подрядная организация закончила работы по замене верхнего слоя асфальтобетонного покрытия. Кроме того, укреплены обочины, нанесена свежая дорожная разметка из термопластика.
Полная замена полотна будет проведена на трассе М7 в Илишевском районе возле Исаметово и также близ Ишкарово и Лаяшты. Первый участок планируют сдать в 2021 году, а второй – уже в 2022.