В Башкирии отремонтировали 10 километров трассы М7

В Башкирии завершился ремонт ремонту участка трассы М7 «Волга», проходящего по территории Кушнаренковского района. В Упрдор «Приуралье» отметили, что на М7 продолжается ремонт еще на двух участках трассы.

А пока что у поселков Якупово и Старокурмашево подрядная организация закончила работы по замене верхнего слоя асфальтобетонного покрытия. Кроме того, укреплены обочины, нанесена свежая дорожная разметка из термопластика.