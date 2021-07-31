В Белокатайском районе Башкирии открыли современный ФАП

В Башкирии завершено строительство еще одного фельдшерско-акушерского пункта. ФАП уже начал работу в Белокатайском районе.

В Минздраве РБ отметили, что сельчане давно ждали этого события, так как прошлое медучреждение располагалось в приспособленном деревянном здании. Кроме того, оно не отвечало современным требованиям медицинского обслуживания.

Сейчас в новом ФАПе имеются процедурная, хозблок, смотровая-манипуляционная. Также установлено необходимое оборудование для работы фельдшера и соответствующая мебель – для комфорта пациентов.