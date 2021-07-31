В Салавате приняты два участка дороги, ремонтируемой в рамках нацпроекта

В Салавате проводится работа по ремонту дорог в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». На данный момент, по информации Минтранспорта РБ, в этом году на ул. Губкина определены к ремонту три участка.

Фото №1 - В Салавате приняты два участка дороги, ремонтируемой в рамках нацпроекта

Это проезжая часть от ул. Ленинградской до бульвара Салавата Юлаева, далее – от бульвара Салавата Юлаева до ул. Калинина. Также это участок от Калинина до бульвара Космонавтов.

Сообщается, что работы завершены вовремя. Заасфальтированы дороги и отремонтированы прилегающие тротуары.

Два участка дороги по улице Губкина были приняты комиссией, состоящей из главы администрации города Игоря Миронова, общественников и депутатов, без замечаний. А третий вызвал ряд нареканий. После детального разбора претензий, подрядчик привлек дополнительные трудовые ресурсы и устранил все недочеты.

Пресс-служба Минтранспорта РБ
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