В Салавате приняты два участка дороги, ремонтируемой в рамках нацпроекта

В Салавате проводится работа по ремонту дорог в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». На данный момент, по информации Минтранспорта РБ, в этом году на ул. Губкина определены к ремонту три участка.
Это проезжая часть от ул. Ленинградской до бульвара Салавата Юлаева, далее – от бульвара Салавата Юлаева до ул. Калинина. Также это участок от Калинина до бульвара Космонавтов.
Сообщается, что работы завершены вовремя. Заасфальтированы дороги и отремонтированы прилегающие тротуары.