В Гафурийском районе прошла ярмарка «Местное, качественное, свое»

В Красноусольске прошла ярмарка местной продукции. Ее организовала Торгово-промышленная палата республики. Свою продукцию представили фермеры со всего Гафурийского района. Для жителей также работал пункт вакцинации. Наряду с этим желающие могли обратиться за юридической помощью к специалистам.

Яблоки Гульнара Акулова приобрела для своих внуков. На ярмарку она пришла вместе со всей семьей. Как говорит женщина, всего за два часа успели и повеселиться, и прикупить фермерских продуктов.

Купили яблоки, мясо, масло. Цены устраивают. Гульнара Акулова, покупатель

Продажи у фермеров в этот раз прошли хорошо, почти все прилавки опустели в считанные минуты. Прибыли рады все продавцы.

В основном все продали. Тут уже остатки. Равиля Кильмухаметова, фермер

Весело. Хорошо продали, почти ничего не осталось. Галина Альян, фермер

Не только продавцам, но и, конечно же, посетителям ярмарки очень весело. С 11 утра центральная площадь Красноусольска наполнилась местными жителями и гостями из других населенных пунктов. Занятие по душе здесь мог найти любой. Пока одни прогуливаются вдоль прилавков и палаток, другие слушают концерт.

Также для гостей ярмарки представили республиканскую благотворительную акцию «Помоги собраться в школу». Каждый мог положить в корзину канцелярские принадлежности, форму или пожертвовать любую сумму. Здесь же можно было получить бесплатную юридическую и медицинскую помощь. К гафурийцам приехал «Поезд здоровья», также открылся пункт вакцинации. Для детей работали двухэтажные автобусы и лотки со сладостями.

Сегодня на территории Гафурийского района проходит сельскохозяйственная ярмарка. Труженики сельского хозяйства приехали сюда, чтобы показать свою продукцию. Думаю, каждый посетитель ярмарки, увидев, какие качественные продукты, покупает их для себя и своих близких. Динар Гильмутдинов, почетный гость мероприятия полковник в отставке,