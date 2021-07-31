В Гафурийском районе прошла ярмарка «Местное, качественное, свое»

В Красноусольске прошла ярмарка местной продукции. Ее организовала Торгово-промышленная палата республики. Свою продукцию представили фермеры со всего Гафурийского района. Для жителей также работал пункт вакцинации. Наряду с этим желающие могли обратиться за юридической помощью к специалистам.
Яблоки Гульнара Акулова приобрела для своих внуков. На ярмарку она пришла вместе со всей семьей. Как говорит женщина, всего за два часа успели и повеселиться, и прикупить фермерских продуктов.
Продажи у фермеров в этот раз прошли хорошо, почти все прилавки опустели в считанные минуты. Прибыли рады все продавцы.
Не только продавцам, но и, конечно же, посетителям ярмарки очень весело. С 11 утра центральная площадь Красноусольска наполнилась местными жителями и гостями из других населенных пунктов. Занятие по душе здесь мог найти любой. Пока одни прогуливаются вдоль прилавков и палаток, другие слушают концерт.
Также для гостей ярмарки представили республиканскую благотворительную акцию «Помоги собраться в школу». Каждый мог положить в корзину канцелярские принадлежности, форму или пожертвовать любую сумму. Здесь же можно было получить бесплатную юридическую и медицинскую помощь. К гафурийцам приехал «Поезд здоровья», также открылся пункт вакцинации. Для детей работали двухэтажные автобусы и лотки со сладостями.
Позже детям представили программу с аниматорами. А с минуты на минуту жители увидят вечернюю концертную программу с участием заслуженных артистов республики.