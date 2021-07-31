В Уфу прибыл уникальный «Поезд Победы»

Это передвижная экспозиция, посвященная военному и довоенному времени. Внутри – визуализация истории. Скульптуры людей, множество экранов, имитирующих реальность 40-х годов, аутентичные и воссозданные предметы с фронта. Здесь состав пробудет до 2 августа.
Путь №8, поезд ожидает. Отправление по маршруту истории Победы. Билетов не нужно, вход бесплатный, нужно заранее зарегистрироваться на официальном сайте.
Девять вагонов, каждый посвящен отдельному отрезку времени или отдельной теме. Например, о кошачьей заслуге в блокадном Ленинграде. Сначала из-за голода люди их отловили вместе с голубями и собаками. Зато осталось множество грызунов, которые уничтожали провизию, питались трупами людей, плодились и угрожали и полуживому городу эпидемией. Решено было везти кошек и котов из Ярославской области, чтобы побороть крысино-мышиную армию. Гигиене, к слову, посвящен тоже отдельный вагон. Баня на колесах – одна из составляющих поездов чистоты, в котором могли быть еще парикмахерская и прачечная.
В начале состава – довоенное время. Каким мог быть последний день перед тем, как объявят: напала Германия.
Множество экранов имитируют окна, в которых будто пролетают пейзажи того времени. Такая абсолютная изоляция от современной реальности. Это сделано для полного погружения в историю.