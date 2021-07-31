В Уфе прошел массовый заплыв X-WATERS

В Уфе сегодня прошел массовый заплыв на Белой X-WATERS. Более 400 спортсменов из 28 регионов страны приехали в столицу республики, чтобы попробовать свои силы на открытой воде. Несмотря на то, что заплыв проходил на время, здесь не было золотых, серебряных и бронзовых медалей. У всех они были единого цвета и достоинства.

Начавшийся дождь не испортил позитивного настроя пловцам. Все равно предстоит лезть в воду. Главное, хорошо размяться перед стартом. Многие участники готовились к соревнованиям заранее.

Это стартовая точка заплыва на 5 км. На такую дистанцию вышла почти сотня поклонников плавания. Немало среди них было и представителей из других регионов.

Всего было четыре дистанции по 2,3, 5,5 и 10 км. Соответственно, и стартовые точки у пловцов были разные. Если в самом начале спортсмены плыли плотно, то уже на середине пути группы растягивались. Борьба была напряженной, но на последних 300-х метрах определился явный лидер. Альберт Маннанов из Стерлитамака первым пересек финишную черту, а вот у женщин лучшее время показала представительница Екатеринбурга.

Никаких преград для себя не видит Алексей Старков. Несмотря на то, что у мужчины нет ног, он на равных боролся с другими спортсменами. На финише его встретили сын и жена, которые переживали за главу семейства. В прошлом году Алексей проплыл 1,5 км, в этом году покорил 3,5. Говорит, что на реке главное – уметь ловить течение.

В Уфу приехали более 400 спортсменов из 57 городов. К участию допускались только после медицинского контроля.