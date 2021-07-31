Замминистра финансов России Алексей Лавров посетил Башкирию с рабочим визитом

Башкортостан – лидер по многим аспектам социально-экономического развития и внедрению управленческих решений. Такую оценку региону дал заместитель министра финансов России Алексей Лавров во время визита в республику. Башкортостан вошел в число в пилотных регионов по апробации федерального закона о социальном заказе.

Основной темой совещания с участием представителей органов местного самоуправления и исполнительной власти стали новации бюджетного и закупочного законодательства. Часть из них вступила в силу недавно, а часть начнет действовать с начала 2022 года.

Изменений очень много, как раз им была посвящена значительная часть сегодняшнего совещания. Если кратко: это упрощение процедур, ускорение процедур, унификация документов и процедур, чтобы полностью перейти на электронизацию всего закупочного процесса. Таким образом каждый заказчик сможет иметь возможность удовлетворять свои потребности в минимально сжатые сроки с минимальными затратами по рыночной цене.

Алексей Лавров, заместитель министра финансов России

На территории республики формируется и исполняется 897 бюджетов разного уровня. Перед органами власти и муниципалитетами стоит задача по эффективному использованию бюджетных средств. Также по время торжественной встречи Андрей Назаров вручил Алексею Лаврову государственную награду Республики Башкортостан – орден Дружбы народов.

Фото №1 - Замминистра финансов России Алексей Лавров посетил Башкирию с рабочим визитом

Башкортостан остается одним из тех регионов, который формирует экономику России. Поэтому все, что мы здесь делаем, мы оправдываем не только на развитие региона, но и страны.

Андрей Назаров, премьер-министр правительства Республики Башкортостан
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