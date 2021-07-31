Замминистра финансов России Алексей Лавров посетил Башкирию с рабочим визитом

Изменений очень много, как раз им была посвящена значительная часть сегодняшнего совещания. Если кратко: это упрощение процедур, ускорение процедур, унификация документов и процедур, чтобы полностью перейти на электронизацию всего закупочного процесса. Таким образом каждый заказчик сможет иметь возможность удовлетворять свои потребности в минимально сжатые сроки с минимальными затратами по рыночной цене.

Алексей Лавров, заместитель министра финансов России