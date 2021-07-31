В Башкирии железнодорожников поздравили с профессиональным праздником

1 августа железнодорожники отметят свой профессиональный праздник. Накануне этой даты работников отрасли поздравил министр транспорта и дорожного хозяйства Башкортостана. Александр Булушев рассказал телеканалу БСТ о планах по развитию железнодорожной сети в регионе.

2021 год, по словам Александра Булушева, в этом плане выдался знаковым. В частности, принято решение о разработке технико-экономического обоснования новой железнодорожной ветки Сибай – Сара. Запущен новый поезд «Орлан» от Уфы до Кумертау и в обратном направлении. А в ближайшее время его маршрут хотят продлить до Оренбурга.

Самый главный проект, который нам удалось согласовать, нам в этом оказала существенную поддержку партия «Единая Россия», это проект железнодорожного кольца вокруг Уфы. Это очень серьезный шаг, технико-экономическое обоснование по этому проекту разработано. Проект вместе с покупкой современного электрического подвижного состава оценивается более чем в 27 миллиардов рублей.

Александр Булушев, министр транспорта и дорожного хозяйства Республики Башкортостан

Вокруг Уфы хотят создать современное транспортное кольцо, которое сильно разгрузит пассажиропоток внутри столицы республики. Подразумевается строительство современной двухполосной железнодорожной ветки с бесшумными рельсами. В результате реализации проекта возможен также запуск экспресса в аэропорт «Уфа», чтобы, к примеру, из микрорайона Шакша за считанные минуты можно было добраться до воздушной гавани.

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