В Башкирии железнодорожников поздравили с профессиональным праздником

1 августа железнодорожники отметят свой профессиональный праздник. Накануне этой даты работников отрасли поздравил министр транспорта и дорожного хозяйства Башкортостана. Александр Булушев рассказал телеканалу БСТ о планах по развитию железнодорожной сети в регионе.

2021 год, по словам Александра Булушева, в этом плане выдался знаковым. В частности, принято решение о разработке технико-экономического обоснования новой железнодорожной ветки Сибай – Сара. Запущен новый поезд «Орлан» от Уфы до Кумертау и в обратном направлении. А в ближайшее время его маршрут хотят продлить до Оренбурга.

Самый главный проект, который нам удалось согласовать, нам в этом оказала существенную поддержку партия «Единая Россия», это проект железнодорожного кольца вокруг Уфы. Это очень серьезный шаг, технико-экономическое обоснование по этому проекту разработано. Проект вместе с покупкой современного электрического подвижного состава оценивается более чем в 27 миллиардов рублей. Александр Булушев, министр транспорта и дорожного хозяйства Республики Башкортостан