В Уфе состоялся шестой этап соревнований «Терра Башкирия»

В нем приняли участие команды из четырех районов. Найти жокеев и подготовить лошадей башкирской породы сумели в Давлекановском, Стерлибашевском, Бакалинском и Бурзянском районах. Последние даже приехали за два дня до начала турнира, чтобы лошади и спортсмены успели отдохнуть перед стартом. В итоге в первую тройку попали сразу два жокея-любителя не старше 14 лет. А Ринат Аллабердин из Стерлибашевского района еще поборется в финале турнира в октябре.