В Уфе состоялся шестой этап соревнований «Терра Башкирия»

Одним из финалистов конноспортивного турнира «Терра Башкирия» стал 14-летний жокей из Стерлибашевского района. Сегодня в Уфе состоялся шестой этап соревнований.
В нем приняли участие команды из четырех районов. Найти жокеев и подготовить лошадей башкирской породы сумели в Давлекановском, Стерлибашевском, Бакалинском и Бурзянском районах. Последние даже приехали за два дня до начала турнира, чтобы лошади и спортсмены успели отдохнуть перед стартом. В итоге в первую тройку попали сразу два жокея-любителя не старше 14 лет. А Ринат Аллабердин из Стерлибашевского района еще поборется в финале турнира в октябре.
Следующий этап состязаний пройдет 14 августа. На нем выступят команды пяти районов, в том числе победительница второго сезона Айгуль Муратова.