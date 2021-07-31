В Башкирии сильный ветер сорвал крыши с домов

Сорванные
крыши домов и вырванные с корнем деревья. Сегодня в селе Инзер Белорецкого
района сильные порывы ветра нанесли ущерб ряду зданий. Также стихия "отключила" не время электроэнергию в населенном пункте.
Причиной стало повреждение линий электропередачи в результате падения деревьев. Погибших и пострадавших, по данным МЧС, нет. В ближайшее время начнется устранение последствий непогоды.
Напомним, в ближайшие дни жителей республики ждет новая волна жары. Средняя температура воздуха в августе, по мнению синоптиков, составит 17-18 градусов. Это на 1-2 градуса выше нормы. Сам август ожидается сухим и с количеством осадков ниже нормы.