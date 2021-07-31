В Башкирии сильный ветер сорвал крыши с домов

Напомним, в ближайшие дни жителей республики ждет новая волна жары. Средняя температура воздуха в августе, по мнению синоптиков, составит 17-18 градусов. Это на 1-2 градуса выше нормы. Сам август ожидается сухим и с количеством осадков ниже нормы.