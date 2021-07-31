Выплаты на детей и ОСАГО без техосмотра: как изменится жизнь россиян с 1 августа

Выплаты родителям и отмена обязательных техосмотров для полисов ОСАГО. Это лишь часть изменений, которые ждут жителей республики в последнем месяце лета. Нововведения коснутся пенсий, электронных кошельков, любителей охоты и цен на газ.

ОСАГО можно будет получить без техосмотра. Ранее без действующей диагностической карты застраховать автомобиль было невозможно. Также в августе вступят в силу поправки в закон, согласно которым расширится тарифный коридор полиса на 10% как вверх, так и вниз. Нововведение станет выгодным для аккуратных водителей. А злостным нарушителям ПДД теперь придется раскошелиться.

Подрастет цена на газ. Согласно приказу Федеральной антимонопольной службы, повышение составит три процента. Изначально поднять оптовую стоимость «голубого» топлива планировали с 1 июля, но из-за пандемии индексацию решено было отложить.

Родители смогут получить "школьные" выплаты уже со 2 августа. Семьи с детьми в возрасте от 6 до 18 лет смогут получить социальную поддержку для подготовки к новому учебному году. На 10 тысяч рублей претендуют около 650 тысяч детей из республики.

В августе при плановой госпитализации в больницы жителей Башкортостана попросят представить сведения о вакцинации против COVID-19. Тем временем непривитые жители республики могут получить укол прямо на курортах Краснодарского края, в течение трех дней с момента приезда. В гостиницы будут заселять туристов, прошедших вакцинацию и с документом о медотводе.

С 1 августа заработают поправки в федеральные законы «О животном мире» и «Об охоте». Региональные власти могут устанавливать запрет на ловлю лесных обителей, если численность вида животных снижается непрерывно в течение трех лет, а общее сокращение превышает 50%.

Повысят пенсии работающим пенсионерам. Речь идет об автоматической корректировке сумм, которую произведут на основании ранее поступивших страховых взносов. Однако рассчитывать на солидные прибавки не стоит, поскольку их по-прежнему ограничивают три балла. Также с 1 августа поднимутся накопительная пенсия и срочная пенсионная выплата. В прошлом году повышение накопительных пенсий оказалось на уровне 9,13%.

Безработные продолжат получать деньги до конца лета. Выплаты в повышенном размере продлили ещё на месяц. Временно минимальное пособие по безработице увеличено до 4500 рублей, а максимальное – до 12 130 рублей. Кроме того, людям, лишившимся заработка, доплачивают по три тысячи рублей на каждого ребёнка. В августе будут также сохранены и все доплаты для медиков, борющихся с коронавирусом. Деньги получат врачи, средний и младший медицинский персонал, а также водители машин скорой помощи.