В Башкирии иномарка сбила сотрудника ДПС

Накануне, 31 июля, в Иглинском районе произошла серьёзная авария. На 1519 км трассы М5 сбили сотрудника ГИБДД.

Фото №1 - В Башкирии иномарка сбила сотрудника ДПС

На повороте в село Искра экипаж ДПС нёс службы. 35-летний сотрудник остановил автомобиль «Лексус» для проверки документов. В этот момент затормозила попутная «Ниссан», но её обогнала «Тойота». Задев остановившееся авто, «Тойота» оттолкнула машину на инспектора.

Полицейский получил травмы. Ему потребовалась госпитализация. Сейчас устанавливаются все причины и обстоятельства произошедшего.

Фото: ГИБДД РБ. 

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