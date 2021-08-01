В Башкирии иномарка сбила сотрудника ДПС

На повороте в село Искра экипаж ДПС нёс службы. 35-летний сотрудник остановил автомобиль «Лексус» для проверки документов. В этот момент затормозила попутная «Ниссан», но её обогнала «Тойота». Задев остановившееся авто, «Тойота» оттолкнула машину на инспектора.