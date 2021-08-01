В Башкирии ураганный ветер повредил крыши в трёх районах

МЧС Башкирии сообщает о последствиях шквалистого ветра и непогоды. Как минимум в трёх районах республики ураганный ветер повредил кровлю зданий.

Порывы ветра достигали 18 м/с. В деревнях Чувашский Нагадак Аургазинского района и Бурлы Гафурийского района, в селе Зубово Уфимского района ветер снёс крыши зданий. К счастью, пострадавших и погибших нет. В настоящее время во всех районах проводятся ремонтно-восстановительные работы.