В Башкирии парень спас из огня пенсионерку

Как сообщает издание «Зианчуринские зори», инцидент произошёл в селе Кугарчи. Пожар уничтожил дом, все придомовые пристройки. Пенсионерке помог выбраться из огня молодой местный житель Фидан, который без сомнений бросился в пекло. Благодаря своевременной помощи, женщина не пострадала.