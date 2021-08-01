В Башкирии парень спас из огня пенсионерку

В Зианчуринском районе в июле произошёл страшный пожар. Огнём охватило дом местной жительницы.

Фото №1 - В Башкирии парень спас из огня пенсионерку

Как сообщает издание «Зианчуринские зори», инцидент произошёл в селе Кугарчи. Пожар уничтожил дом, все придомовые пристройки. Пенсионерке помог выбраться из огня молодой местный житель Фидан, который без сомнений бросился в пекло. Благодаря своевременной помощи, женщина не пострадала.

Фото №2 - В Башкирии парень спас из огня пенсионерку

Сейчас пенсионерка живёт у детей. Её родственники и неравнодушные соседи помогают восстановить дом.

Фото: Зианчуринские зори. 

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