Уфимский рапирист Тимур Сафин завоевал «серебро» на Олимпиаде

Справка: Тимур Сафин — воспитанник уфимского СДЮСШОР № 19 и республиканской школы-интерната спортивного профиля № 5. В 2014 году закончил Башкирский институт физической культуры. Трёхкратный чемпион Европы, призёр чемпионатов мира, Европы и Европейских игр. На олимпиаде-2016 в Рио де Жанейро взял «золото» в командных соревнованиях в рапире и «бронзу» в личных соревнованиях. По стечению обстоятельств пропустил один из отборочных этапов в Катаре, но вырвал путевку на Олимпиаду в Токио на дополнительном отборе в рамках сборной команды РФ.