Уфимский рапирист Тимур Сафин завоевал «серебро» на Олимпиаде

Завершились командные соревнования по фехтованию среди мужчин. В финале столкнулись сборная России и сборная Франции.
В российскую сборную вошёл рапирист из Уфы Тимур Сафин. Состав олимпийской сборной завоевал заслуженную серебряную медаль.
Бой со сборной Франции оказался действительно напряженным. Начальные поединки трое российских рапиристов проиграли без особых шансов. Ценой невероятных усилий Тимур Сафин вывел личный поединок с французским спортсменом вничью. Однако в итоговом подсчёте сборная Франция победила со счётом 45:28.
Глава Башкирии Радий Хабиров поздравил уфимского спортсмена и высказал поддержку талантам республики.
Справка: Тимур Сафин — воспитанник уфимского СДЮСШОР № 19 и республиканской школы-интерната спортивного профиля № 5. В 2014 году закончил Башкирский институт физической культуры. Трёхкратный чемпион Европы, призёр чемпионатов мира, Европы и Европейских игр. На олимпиаде-2016 в Рио де Жанейро взял «золото» в командных соревнованиях в рапире и «бронзу» в личных соревнованиях. По стечению обстоятельств пропустил один из отборочных этапов в Катаре, но вырвал путевку на Олимпиаду в Токио на дополнительном отборе в рамках сборной команды РФ.
Фото: Федерация фехтования России