«Справились на отлично»: итоги Олимпиады в Токио для башкирского фехтования

Историческая Олимпиада в Токио. Для Башкортостана – абсолютно точно. Впервые завоевана медаль – и непросто медаль, а золотая – в женской рапире. Аделина Загидуллина в составе российского квартета стала автором победы в командных соревнованиях Игр. Тимур Сафин теперь собрал полный комплект олимпийских наград, сегодня выиграв серебро в составе российской команды. Дебютировала на Олимпиаде единственная представительница в гребном слаломе от России, воспитанница башкирского спорта Алсу Миназова. Сейчас о наших олимпийцах говорят и пишут много. Но мало кто следил, к примеру, год назад, как переживали ребята отложенные на год Игры, где тренируются, как проходят отбор. Как творится олимпийская история?

Забыты сотни часов тренировок, бесконечные тесты не только уже на допинг, но и на COVID-19, когда совершенно на ровном месте может появиться положительный результат, и даже травмы, кажется, не дают о себе знать, хотя они докучали Аделине в нынешнем сезоне особенно. Это самая долгожданная Олимпиада и такая же долгожданная награда.

Уже одно попадание в олимпийскую сборную, где за место борются десятки претендентов со всей страны, – подвиг. Игры должны были состояться ровно год назад, Аделина поехала бы на форум и тогда – она шла вторым номером в российской рейтинге после мирового лидера Инны Дериглазовой. Однако рапиристке, как и всем остальным, пришлось снова бороться за путевку в Токио.

Из-за пандемии все это перенеслось, пришлось заново отбираться в команду, можно было и не попасть. Много было нервов, много было травм. Егор Попов, тренер и супруг Аделины Загидуллиной

Травмы преследовали спортсменку полсезона. Но с ними удалось справиться. И даже удалось набрать форму. Федерация фехтования страны периодически организовывала всероссийские турниры взамен отмененных международных состязаний. Единственные соревнования мирового уровня прошли в Дохе.

И это помогло квартету россиянок на Олимпиаде в одной четвертой одолеть фехтовальщиц из Египта, потом американок и в финале француженок. Вся республика болела за спортсменок, собирались вместе, чтобы через тысячи километров передать свою поддержку. И, похоже, она дошла до Токио. Одним из первых поздравил Олимпийскую чемпионку Радий Хабиров.

Так трепетно мы ждали эту медаль – аж мурашки по коже! Понимаем, как тяжело было, потому что мы следили. Вы огромная молодец, мы гордимся. Такая хрупкая девушка – и наша первая золотая медаль на этой Олимпиаде. Огромное спасибо, гордимся и болеем! Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Летели очень долго, у меня до сих пор стоит уфимское время 4:52, спать должна хотеть, но я такая заведенная, вся на эмоциях. Когда я вышла из самолета, я увидела Егора, моего тренера и мужа, у меня такой прилив сил поступил, и я до сих пор такая заведенная. Аделина Загидуллина, олимпийская чемпионка по фехтованию на рапирах

Долгие перелеты и бессонные дни не помешали Аделине прийти туда, где еще пару дней назад болели за ее финал. Теперь поддержка нужна Тимуру Сафину. Старожил сборной России уже является обладателем золота в команде и личной бронзы по итогам бразильских Игр 2016. Но даже такой солидный багаж совершенно не гарантирует место в национальной команде, где на пятки наступает молодежь. Минувший сезон и для Тимура сложился очень непросто. Когда после тренировки все уходили домой, он оставался еще на час-полтора. Устал? Нет, еще живой. Голова болит? Пройдет. Травмы? Не до них. И этот лишний год на самом деле помог уже состоявшемуся спортсмену найти в себе силы бороться с соперниками, с собственными ошибками и даже со своим определившимся стилем и манерой ведения боя. Хорошо, что прошлым летом в республике раньше, чем в других регионах, открыли спорткомплексы для атлетов. А еще поймать кураж с годами все сложнее. Будем откровенны: спортсмены тоже люди, и их ресурс ограничен. А что делать на фехтовальной дорожке без эмоций, задиристости и куража?

Для статистики: башкирские рапиристы выступают на Олимпийских играх с 1988 года, пропустили только Барселону в 2000-м и Пекин в 2008-м. Но даже при таком стабильном попадании в сборную ни один не поднимался на олимпийский подиум дважды. Мог пропустить эти игры и Тимур Сафин. Не получилось выступить на единственных международных соревнованиях в Дохе – тест на ковид вдруг дал положительный результат. А значит, и рейтинговые очки не заработал. В итоге в июне боролся за место в олимпийском составе с тем, с кем в 2016-м выигрывал командное золото Игр. Был точнее в поединках с 39-летним Алексеем Черемисиновым и отобрался в Токио.

Гораздо приятнее завоевывать победы в команде, потому что радуешься не только ты один, радуется вся команда. И приятно, когда после победы спортсмены делятся положительными эмоциями. Тимур Сафин, серебряный призер командных соревнований Олимпийских игр в Токио

Уже здесь, в Уфе, финальный бой с американцами решили посмотреть вместе. Собрались те, кто с Тимуром всегда плечом к плечу. Мама, которая прячется от камеры и не смотрит поединки сына в прямом эфире. Мудрый и не менее строгий полководец башкирского фехтования Лира Грушина. Председатель федерации Евгений Емельянов. Новоиспеченная олимпийская чемпионка. Они вместе каждый день на тренировках и вместе на соревнованиях, даже через тысячи километров. И пусть финал с французами получился не таким, каким хотели видеть дилетанты, это серебро – как недостающий паззл в олимпийской мозаике башкирского рапириста.

Все поздравляют с полным комплектом орденов. Конечно, сложно: соревновались постоянно между собой, турниры один на другой накладывались. Сложно не видеть своих соперников, поэтому сезон непростой. Но я считаю, что справились на отлично. Аделина золото, Тимур серебро – прекрасно. Лира Грушина, заслуженный тренер России по фехтованию на рапирах