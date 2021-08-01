«Справились на отлично»: итоги Олимпиады в Токио для башкирского фехтования

Историческая Олимпиада в Токио. Для Башкортостана – абсолютно точно. Впервые завоевана медаль – и непросто медаль, а золотая – в женской рапире. Аделина Загидуллина в составе российского квартета стала автором победы в командных соревнованиях Игр. Тимур Сафин теперь собрал полный комплект олимпийских наград, сегодня выиграв серебро в составе российской команды. Дебютировала на Олимпиаде единственная представительница в гребном слаломе от России, воспитанница башкирского спорта Алсу Миназова. Сейчас о наших олимпийцах говорят и пишут много. Но мало кто следил, к примеру, год назад, как переживали ребята отложенные на год Игры, где тренируются, как проходят отбор. Как творится олимпийская история?
Забыты сотни часов тренировок, бесконечные тесты не только уже на допинг, но и на COVID-19, когда совершенно на ровном месте может появиться положительный результат, и даже травмы, кажется, не дают о себе знать, хотя они докучали Аделине в нынешнем сезоне особенно. Это самая долгожданная Олимпиада и такая же долгожданная награда.
Уже одно попадание в олимпийскую сборную, где за место борются десятки претендентов со всей страны, – подвиг. Игры должны были состояться ровно год назад, Аделина поехала бы на форум и тогда – она шла вторым номером в российской рейтинге после мирового лидера Инны Дериглазовой. Однако рапиристке, как и всем остальным, пришлось снова бороться за путевку в Токио.
Травмы преследовали спортсменку полсезона. Но с ними удалось справиться. И даже удалось набрать форму. Федерация фехтования страны периодически организовывала всероссийские турниры взамен отмененных международных состязаний. Единственные соревнования мирового уровня прошли в Дохе.
И это помогло квартету россиянок на Олимпиаде в одной четвертой одолеть фехтовальщиц из Египта, потом американок и в финале француженок. Вся республика болела за спортсменок, собирались вместе, чтобы через тысячи километров передать свою поддержку. И, похоже, она дошла до Токио. Одним из первых поздравил Олимпийскую чемпионку Радий Хабиров.
Долгие перелеты и бессонные дни не помешали Аделине прийти туда, где еще пару дней назад болели за ее финал. Теперь поддержка нужна Тимуру Сафину. Старожил сборной России уже является обладателем золота в команде и личной бронзы по итогам бразильских Игр 2016. Но даже такой солидный багаж совершенно не гарантирует место в национальной команде, где на пятки наступает молодежь. Минувший сезон и для Тимура сложился очень непросто. Когда после тренировки все уходили домой, он оставался еще на час-полтора. Устал? Нет, еще живой. Голова болит? Пройдет. Травмы? Не до них. И этот лишний год на самом деле помог уже состоявшемуся спортсмену найти в себе силы бороться с соперниками, с собственными ошибками и даже со своим определившимся стилем и манерой ведения боя. Хорошо, что прошлым летом в республике раньше, чем в других регионах, открыли спорткомплексы для атлетов. А еще поймать кураж с годами все сложнее. Будем откровенны: спортсмены тоже люди, и их ресурс ограничен. А что делать на фехтовальной дорожке без эмоций, задиристости и куража?
Для статистики: башкирские рапиристы выступают на Олимпийских играх с 1988 года, пропустили только Барселону в 2000-м и Пекин в 2008-м. Но даже при таком стабильном попадании в сборную ни один не поднимался на олимпийский подиум дважды. Мог пропустить эти игры и Тимур Сафин. Не получилось выступить на единственных международных соревнованиях в Дохе – тест на ковид вдруг дал положительный результат. А значит, и рейтинговые очки не заработал. В итоге в июне боролся за место в олимпийском составе с тем, с кем в 2016-м выигрывал командное золото Игр. Был точнее в поединках с 39-летним Алексеем Черемисиновым и отобрался в Токио.
Уже здесь, в Уфе, финальный бой с американцами решили посмотреть вместе. Собрались те, кто с Тимуром всегда плечом к плечу. Мама, которая прячется от камеры и не смотрит поединки сына в прямом эфире. Мудрый и не менее строгий полководец башкирского фехтования Лира Грушина. Председатель федерации Евгений Емельянов. Новоиспеченная олимпийская чемпионка. Они вместе каждый день на тренировках и вместе на соревнованиях, даже через тысячи километров. И пусть финал с французами получился не таким, каким хотели видеть дилетанты, это серебро – как недостающий паззл в олимпийской мозаике башкирского рапириста.
Первое олимпийское золото женской рапиры, первое олимпийское серебро в мужской рапире – у наших мушкетеров сбываются мечты. Правда, есть еще одна. Центр фехтования, который бы стал домом не только для нынешних олимпийцев, но и будущих.