Магия прогнозирования: как ведется работа в Башгидрометцентре

Башкирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды – именно здесь начинается любой выпуск прогноза погоды на любом телеканале республики. Отсюда узнаем, что нас ждёт завтра: температура воздуха, атмосферное давление, сила ветра и многое другое.

Вот в этом кабинете и происходит вся магия прогнозирования. Много компьютеров, исходных данных, разных таблиц и прочее. Как это все поможет узнать, какая будет погода завтра, нам подскажет начальник отдела метеопрогнозов Башгидромета Гульназ Загитова.

Для этого нужен прежде всего исходный фактический материал. На метеостанции каждые три часа проводятся метеорологические наблюдения – это основа основ любого прогноза погоды. Потом вся эта информация закладывается в систему гидродинамических уравнений, а считывается вся эта погода на суперкомпьютерах, которые есть у нас в Росгидромете, в Европе. Гульназ Загитова, начальник отдела метеопрогнозов Башгидромета

Проще говоря, для составления прогноза погоды нужны исходные данные, собранные со всего мира. Башкирские синоптики пользуются информацией коллег из Великобритании. Все это можно узнать, не выходя из кабинета.

Ну а дальше, как говорится, дело техники, а точнее, математики и физики. Синоптики, зная, куда движутся все циклоны и антициклоны, могут вычислить, как это отразится на погоде в Башкирии. Правда, республика расположена таким образом, что здесь требуется особое внимание.

Как в Башкирии получают свои гидрометеорологические данные? Всё-таки наши синоптики не сидят сложа руки и регулярно ведут контроль за изменениями в погоде.

Видеооператора стразу предупреждают держаться подальше от гидрометеорологического зонда. Газ внутри шара взрывоопасен. Но он же обеспечивает подъем датчика на высоту 30 километров, собирая всю необходимую информацию. Зонд запускают два раз в день строго в определенное время. При этом предупреждая диспетчеров международного аэропорта о взлете. И во что интересно: нашими данными тоже пользуются европейские коллеги

Скоро всю собранную нашим зондом информацию получат специалисты в Женеве. Эти данные помогут вести контроль за изменениями в атмосфере по всему миру. Впрочем, уфимские метеорологи тоже ждут показания датчика.

На 4 этаже здания находится своего рода научный центр. Но не для изучения изменений в погоде, здесь больше внимание уделяют тому, как человек влияет на окружающую природу. Каждой стихии здесь отведена отдельная лаборатория, где воздух, воду и почву изучают не просто под микроскопом, а с помощью высокотехнологического оборудования, которое может заметить даже незначительные изменения. Кстати, согласно показаниям, вода в Башкирии становится всё чище и чище. К такому выводу специалисты пришли после наблюдения за реками за последние 20 лет.

Впрочем, башкирские метеорологи не только следят за водой, воздухом и почвой. География их контроля поистине планетарного масштаба. Ведь эти специалисты наблюдают еще и солнцем.

С виду неприметный дом на въезде в Кушнаренково оказывается своего рода пунктом по сбору данных. Задача метеорологов – собирать их несколько раз в день. А вот все научные приборы, практически как в огороде, находятся во дворе. Впрочем, здесь не только высокочувствительные и высокотехнологические приборы. Можно встретить и такие, которые не меняются уже сотни лет.

Контроль здесь практически круглосуточный. Следят за всем: температура, ветер, давление, даже уровень промерзания почвы.

Помните, как после снегопада или затяжного дождя нам сообщают о норме выпавших осадков? Больше или меньше месячного уровня. Оказывается, что измеряют это весьма нехитрым способом.

Конечно, можно долго говорить о каждом приборе на метеостанции, но здесь есть и основное оборудование. Показания, которые снимают регулярно в одно и то же время.

И так мы подошли к самому интересному – наблюдению за солнцем. Как выяснилось, за активностью небесного светила тут смотрят через специальные приборы и замеряют не просто положение и температуру, но и другие не менее важные показания.

Проще говоря, земля поглощает значительное количество солнечной радиации, но до этого почти её четверть успевает рассеяться в нашей атмосфере. А все остальное отражается от земли. Так что данные, которые собирают метеорологи Кушнаренково, не просто наблюдение, а важная работа, которая позволяет следить за всеми изменениями, ведь это может отразиться на здоровье человека.

По большому счету специалисты метеорологической станции фиксируют и передают данные в Уфу в Башгидромет. Это основная их работа.