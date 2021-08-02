В Учалинском районе прошел «День поля»

В этом году ни в коем случае нельзя продавать продукцию дешево, так как ее мало, а цена на нее будет, я гарантирую. Мы видим, что Краснодар закончил уборку, но цена на зерно не падает.

Ильшат Фазрахманов, заместитель премьер-министра правительства - министр сельского хозяйства Республики Башкортостан