В Учалинском районе прошел «День поля»

Не менее двух миллионов тонн зерна планируют собрать в этом году башкирские аграрии. Об этом на «Дне поля» в Учалинском районе сообщил вице-премьер и министр сельского хозяйства республики.
По словам Ильшата Фазрахманова, несмотря на засушливую погоду, к примеру, урожай подсолнечника и сахарной свёклы ожидается даже больше, чем в прошлом году. Это результат улучшения культуры земледелия и освоения новых технологий, считают участники мероприятия. «День поля» в Учалинском районе завершил серию зональных семинаров-совещаний, на которых обсуждаются современные агротехнологии. И здесь говорили больше о нюансах уборочной кампании.