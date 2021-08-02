В Учалинском районе прошел «День поля»

Не менее двух миллионов тонн зерна планируют собрать в этом году башкирские аграрии. Об этом на «Дне поля» в Учалинском районе сообщил вице-премьер и министр сельского хозяйства республики.

По словам Ильшата Фазрахманова, несмотря на засушливую погоду, к примеру, урожай подсолнечника и сахарной свёклы ожидается даже больше, чем в прошлом году. Это результат улучшения культуры земледелия и освоения новых технологий, считают участники мероприятия. «День поля» в Учалинском районе завершил серию зональных семинаров-совещаний, на которых обсуждаются современные агротехнологии. И здесь говорили больше о нюансах уборочной кампании.

Фото №1 - В Учалинском районе прошел «День поля»

В этом году ни в коем случае нельзя продавать продукцию дешево, так как ее мало, а цена на нее будет, я гарантирую. Мы видим, что Краснодар закончил уборку, но цена на зерно не падает.

Ильшат Фазрахманов, заместитель премьер-министра правительства - министр сельского хозяйства Республики Башкортостан
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