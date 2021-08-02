В Башкирии на благоустройство села потратили более 50 млн рублей

Комплексное благоустройство на сумму более 50 миллионов рублей. За последние два года в селе Красная Башкирия Абзелиловского района благодаря нескольким госпрограммам удалось привести в порядок общественные территории, дороги и жилые зоны. В рамках реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2019-м была благоустроена самая большая дворовая территория села, состоящая из 11 многоквартирных домов.

Нам сделали асфальт, сделали детскую площадку, чисто стало. Если бы вы приехали года три-четыре назад, вы бы ужаснулись. Сейчас приятно, ходим в туфлях, а то пройти даже не могли до остановки.

Александра Красавина, жительница с. Красная Башкирия

Из бюджета республики на капитальный ремонт дворовой территории было выделено почти 9 миллионов рублей. Также в двух домах отремонтировали подъезды. Комплексное благоустройство села подразумевало также приведение в порядок парка культуры и отдыха «Радуга», а также асфальтирование двух улиц в центре населенного пункта.

Фото №1 - В Башкирии на благоустройство села потратили более 50 млн рублей

Асфальтирование улицы Октябрьской – это 1 км 600 метров на 14 миллионов и 600 тысяч и в прошлом году. В 2020 году на улице Центральная  – 1 км 300 метров на 14 миллионов 800 тысяч рублей.

Забир Каримов, глава администрации Краснобашкирского сельсовета
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