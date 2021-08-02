В Башкирии на благоустройство села потратили более 50 млн рублей

Нам сделали асфальт, сделали детскую площадку, чисто стало. Если бы вы приехали года три-четыре назад, вы бы ужаснулись. Сейчас приятно, ходим в туфлях, а то пройти даже не могли до остановки.

Александра Красавина, жительница с. Красная Башкирия