В Башкирии на благоустройство села потратили более 50 млн рублей

Комплексное благоустройство на сумму более 50 миллионов рублей. За последние два года в селе Красная Башкирия Абзелиловского района благодаря нескольким госпрограммам удалось привести в порядок общественные территории, дороги и жилые зоны. В рамках реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2019-м была благоустроена самая большая дворовая территория села, состоящая из 11 многоквартирных домов.
Из бюджета республики на капитальный ремонт дворовой территории было выделено почти 9 миллионов рублей. Также в двух домах отремонтировали подъезды. Комплексное благоустройство села подразумевало также приведение в порядок парка культуры и отдыха «Радуга», а также асфальтирование двух улиц в центре населенного пункта.