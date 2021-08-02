В Башкирии мужчина забил товарища молотком

Перед Караидельским межрайонным судом предстал местный житель. Мужчину обвинили в убийстве товарища.
По версии следствия, в июле 2020 года между друзьями вспыхнула ссора на почве личной неприязни. В один момент обвиняемый достал из машины молоток и начал избивать товарища. Он нанёс оппоненту несколько ударов инструментом по голове.
Врачи госпитализировали пострадавшего и диагностировали у него открытую черепно-мозговую травму с ушибленной раной теменно-затылочной области справа и кровоизлияние. Сохранить жизнь мужчины не удалось.
Обвиняемый утверждал, что не нападал сам, а лишь защищался от нападения оппонента. Также мужчина раскаялся, частично признал вину и активно способствовал следствию. Суд приговорил его к 6 годам лишения свободы в колонии строгого режима.