Тимур Мухаметьянов ушёл с поста помощника главы Башкирии

Экс-руководитель Госкомитета РБ по транспорту и впоследствии помощник главы Башкирии Тимур Мухаметьянов покидает республику. Об этом он сообщил на личной странице в социальной сети.

Тимур Мухаметьянов проработал в Башкирии четыре года. Чиновник рассказал о достижениях, которые успел сделать за это время.

Многое сделано — возобновили строительство Восточного выезда, отремонтировали уфимский железнодорожный вокзал, построили новый терминал в аэропорту. Вторыми в стране ввели единую систему оплаты проезда и транспортную карту «Алга». Тимур Мухаметьянов

Экс-помощник поблагодарил Радия Хабирова и жителей Башкирии за «возможность участия в развитии транспорта». Тимур Мухаметьянов переезжает в Москву, где будет работать в Министерстве транспорта России. Чиновник займётся «повышением эффективности использования международных транспортных коридоров».