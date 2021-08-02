Тимур Мухаметьянов ушёл с поста помощника главы Башкирии

Экс-руководитель Госкомитета РБ по транспорту и впоследствии помощник главы Башкирии Тимур Мухаметьянов покидает республику. Об этом он сообщил на личной странице в социальной сети.
Тимур Мухаметьянов проработал в Башкирии четыре года. Чиновник рассказал о достижениях, которые успел сделать за это время.
Экс-помощник поблагодарил Радия Хабирова и жителей Башкирии за «возможность участия в развитии транспорта». Тимур Мухаметьянов переезжает в Москву, где будет работать в Министерстве транспорта России. Чиновник займётся «повышением эффективности использования международных транспортных коридоров».
Фото: timur.mukhametyanov