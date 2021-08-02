Жителя Уфы осудили за «кулачный бой» у ресторана

Суд Уфы рассмотрел преступление по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».
Известно, что в октябре 2020 года местный житель вступил в конфликт со знакомым. Товарищи находились у входа в известный ресторан. В один момент обвиняемому не хватило слов, чтобы доказать свою правоту, и в ход пошли кулаки.
Мужчина один раз ударил оппонента, который сразу упал без сознания. Эксперты сообщили, что пострадавшему причинили тяжкий вред здоровью.
Суд вынес подозреваемому наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года.