В Башкирию вернулись медики, работавшие с ковид-больными в Бурятии

Бригада башкирских врачей вернулась из Бурятии, где они помогали спасать пациентов в «красных зонах». Ординаторы и врачи-стажеры клиники Башкирского государственного медицинского университета работали целый месяц.

Также для оказания медицинской помощи отправились врачи-анестезиологи-реаниматологи, врачи-инфекционисты – всего восемь человек. Начало дежурства у них совпало с введением локдауна в Бурятии в конце июня. Поддержку оказывали медики со всей страны. Общими усилиями удалось улучшить эпидемиологическую обстановку.

Фото №1 - В Башкирию вернулись медики, работавшие с ковид-больными в Бурятии

Туда мы приезали в минуту темного отчаяния, о чем говорило ряд признаков, например, то, что Бурятия был единственным регионом, где был полный локдаун. В «красной зоне» каждый из нас провел от 280 до 340 часов. Это невероятно много.  

Никита Здорик, врач-анестезиолог-реаниматолог клиники БГМУ
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