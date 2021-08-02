В Башкирию вернулись медики, работавшие с ковид-больными в Бурятии

Бригада башкирских врачей вернулась из Бурятии, где они помогали спасать пациентов в «красных зонах». Ординаторы и врачи-стажеры клиники Башкирского государственного медицинского университета работали целый месяц.
Также для оказания медицинской помощи отправились врачи-анестезиологи-реаниматологи, врачи-инфекционисты – всего восемь человек. Начало дежурства у них совпало с введением локдауна в Бурятии в конце июня. Поддержку оказывали медики со всей страны. Общими усилиями удалось улучшить эпидемиологическую обстановку.