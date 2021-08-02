В Башкирию вернулись медики, работавшие с ковид-больными в Бурятии

Туда мы приезали в минуту темного отчаяния, о чем говорило ряд признаков, например, то, что Бурятия был единственным регионом, где был полный локдаун. В «красной зоне» каждый из нас провел от 280 до 340 часов. Это невероятно много.

Никита Здорик, врач-анестезиолог-реаниматолог клиники БГМУ