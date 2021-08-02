В Башкирии парня отправили за решётку за распространение наркотиков

Ради быстрых денег молодой человек вступил в сговор с неизвестным, который предложил распространять путём «закладок» наркотики в Белорецке и Сибае. Сообщник парня закупал товар, прятал, а после тайники находил 20-летний парень, который дальше оставлял наркотики покупателям.