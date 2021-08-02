В Башкирии парня отправили за решётку за распространение наркотиков

20-летнего жителя Белорецка осудили за распространение наркотических средств в крупном размере.
Ради быстрых денег молодой человек вступил в сговор с неизвестным, который предложил распространять путём «закладок» наркотики в Белорецке и Сибае. Сообщник парня закупал товар, прятал, а после тайники находил 20-летний парень, который дальше оставлял наркотики покупателям.
Закладчика задержали полицейские. Парень активно сотрудничал со следствием, признал свою вину. Также суд учёл возраст и здоровье молодого человека. Его приговорили к 6 годам лишения свободы в колонии строгого режима.