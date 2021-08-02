Спасатели Башкирии пришли на помощь заблудившимся туристам

В прошедшие выходные к спасателям Башкирии обратились несколько туристических групп. В лесах потерялись отдыхающие.

Так, 31 июля на Инзерских зубчатках отстала от своей туристической группы женщина. К счастью, спасатели оперативно нашли туристку. В одиночестве она пробыла недолго.

1 августа в тех же горах произошёл аналогичный инцидент. От туристической группы отстал 34-летний мужчина. Спасатели Белорецка также оперативно нашли пропавшего и вывели его к остальным отдыхающим.