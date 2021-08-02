В Башкирии от коронавируса скончались ещё 9 человек

Так, в Башкирии за последние сутки количество зараженных увеличилось на 260 человек. При этом общее количество достигло 48 769. Выздоровели 120 человек за сутки, а за всё время – 44 919. От осложнений, вызванных коронавирусом, скончались ещё 9 пациентов. Это антирекорд за всё время пандемии. Общее количество летальных случаев достигло 788.