Сегодня, 2 августа, правительство Башкирии провело оперативное совещание. Участники обсудили самые актуальные вопросы развития республики.
Также Радий Хабиров рассказал о своей мечте. Она связана с туристическими и рабочими поездками. Глава Башкирии надеется, что в ближайшее время жители республики смогут комфортно летать не только в города России, но и зарубежные страны.
Несмотря на значительное падение объемов перевозок из-за пандемии коронавируса аэропорт «Уфа» сохранил лидирующее положение по Приволжскому федеральному округу в части обслуживания пассажиров.