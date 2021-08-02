Радий Хабиров рассказал о своей мечте

Это моя мечта. Чтобы наши туристы смогли вылететь в города по России. Надо вернуться в программу полетов в Вену, Германию, Тель-Авив. Мы выполнили задачу, чтобы жители могли комфортно могли летать в десяток городов нашей страны, минуя Москву. Давайте работать дальше. Мы на инвестчасе рассмотрели проект строительства гостиницы. Берите на контроль и сопровождайте. Все работы с модернизацией аэровокзального комплекса и гостиницы должны завершить к юбилею Уфы.

Радий Хабиров