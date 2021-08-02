Радий Хабиров рассказал о своей мечте

Сегодня, 2 августа, правительство Башкирии провело оперативное совещание. Участники обсудили самые актуальные вопросы развития республики.

Фото №1 - Радий Хабиров рассказал о своей мечте

Также Радий Хабиров рассказал о своей мечте. Она связана с туристическими и рабочими поездками. Глава Башкирии надеется, что в ближайшее время жители республики смогут комфортно летать не только в города России, но и зарубежные страны. 

Это моя мечта. Чтобы наши туристы смогли вылететь в города по России. Надо вернуться в программу полетов в Вену, Германию, Тель-Авив. Мы выполнили задачу, чтобы жители могли комфортно могли летать в десяток городов нашей страны, минуя Москву. Давайте работать дальше. Мы на инвестчасе рассмотрели проект строительства гостиницы. Берите на контроль и сопровождайте. Все работы с модернизацией аэровокзального комплекса и гостиницы должны завершить к юбилею Уфы.

Радий Хабиров 

Несмотря на значительное падение объемов перевозок из-за пандемии коронавируса аэропорт «Уфа» сохранил лидирующее положение по Приволжскому федеральному округу в части обслуживания пассажиров. 

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