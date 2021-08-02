Минздрав Башкирии рассказал о состоянии девочки, на которую упала крыша

20 июля в Бижбуляке произошёл несчастный случай. На 14-летнюю девочку упала крыша торгового центра, которую сорвал ураганный ветер. Ребёнка госпитализировали с тяжёлыми травмами.
Как сообщает ИА «Башинформ» со ссылкой на министерство здравоохранения, девочка до сих пор находится в крайне тяжёлом состоянии. Положительной динамики пока нет. Пациентка находится под наблюдением клиники Рошаля и врачей из Израиля. Девочке провели тяжёлую операцию на мозг.
По факту падения крыши на ребёнка следственный комитет Башкирии возбудил уголовное дело.