Спасатели Уфы вытащили из воды четырёх человек

За прошедшие сутки спасателям Уфы удалось предотвратить несколько несчастных случаев на водоёмах городах.

В частности, в районе зоны отдыха «Солнечный» на реке Белой плавали 29-летний парень и 22-летняя девушка. Молодые люди были в состоянии алкогольного опьянения и подвергли себя опасности.

На озере Тёплом также удалось оперативно вытащили из воды 38-летнего мужчину и женщину, которые заплыли на глубину. При этом уфимка, предположительно, находилась в состоянии алкогольного опьянения.