Спасатели Уфы вытащили из воды четырёх человек

За прошедшие сутки спасателям Уфы удалось предотвратить несколько несчастных случаев на водоёмах городах.

Фото №1 - Спасатели Уфы вытащили из воды четырёх человек

В частности, в районе зоны отдыха «Солнечный» на реке Белой плавали 29-летний парень и 22-летняя девушка. Молодые люди были в состоянии алкогольного опьянения и подвергли себя опасности.

На озере Тёплом также удалось оперативно вытащили из воды 38-летнего мужчину и женщину, которые заплыли на глубину. При этом уфимка, предположительно, находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Фото: УГЗ г. Уфы. 

В Башкирии стартует кастинг нового сезона шоу «7 Егет»
Рули трезво: как в Башкирии борются с пьяными водителями