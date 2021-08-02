В Башкирии задержали пенсионера-экстремиста

67-летний житель Дуванского района был задержан по подозрению в экстремистской деятельности. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета Башкирии.

Ещё в июне 2019 года мужчина, по версии следствия, вступил в «Союз Славянских Сил Руси», который считается экстремисткой организацией на территории России. В союзе ему дали титул первого заместителя министра внутренних дел (начальником главного следственного управления МВД СССР).