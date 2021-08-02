В школах Башкирии с 1 сентября будут работать медицинские инспекторы

Новый учебный год в Башкортостане начнется с медицинскими антиковидными инспекторами. Об этом говорили на онлайн-совещании в правительстве, которое провел Глава Башкортостана. 1 сентября за парты сядут 498 с половиной тысяч школьников, в том числе более 60 тысяч первоклассников.