В школах Башкирии с 1 сентября будут работать медицинские инспекторы

Новый учебный год в Башкортостане начнется с медицинскими антиковидными инспекторами. Об этом говорили на онлайн-совещании в правительстве, которое провел Глава Башкортостана. 1 сентября за парты сядут 498 с половиной тысяч школьников, в том числе более 60 тысяч первоклассников.
Летний отдых также обсудили на совещании в правительстве. Срывов не будет, заявил министр образования и науки Башкортостана Айбулат Хажин. Он подчеркнул, что после увольнения 10 директоров летних лагерей прошли проверки. В августе оздоровительные учреждения для подростков будут работать штатно.