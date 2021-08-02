В школах Башкирии с 1 сентября будут работать медицинские инспекторы

Новый учебный год в Башкортостане начнется с медицинскими антиковидными инспекторами. Об этом говорили на онлайн-совещании в правительстве, которое провел Глава Башкортостана. 1 сентября за парты сядут 498 с половиной тысяч школьников, в том числе более 60 тысяч первоклассников.

У нас порядка 500 студентов готовы выйти медицинскими инспекторами. Мы в прошлом году отработали вопрос, надеюсь, в этом  году не будет проблем.

Валентин Павлов ректор БГМУ

Я полагаю, что по развитию ситуации с коронавирусом у нас напряженным будет и сентябрь. Думаю, надо к этому готовиться.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Летний отдых также обсудили на совещании в правительстве. Срывов не будет, заявил министр образования и науки Башкортостана Айбулат Хажин. Он подчеркнул, что после увольнения 10 директоров летних лагерей прошли проверки. В августе оздоровительные учреждения для подростков будут работать штатно.

Мы объездили 45 из 49 действующих лагерей. В целом ситуация везде стабильная, за исключением пары лагерей, где было выявлено недостаточное количество антисептиков. Ситуация стабилизировалась.

Айбулат Хажин, министр образования и науки Республики Башкортостан
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