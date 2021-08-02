В Уфе для врачей организовали курсы паллиативной помощи

Осенью в Башкортостане заработает хоспис для тяжелобольных пациентов с онкологией. В Уфе собрались врачи из разных районов республики на курс обучения паллиативной помощи.
В паллиативной помощи в Башкирии, по данным регионального Минздрава, нуждаются 700 детей и 23 тысячи взрослых. Это пациенты с разными заболеваниями, в частности, с онкологическими. Людей с такими диагнозами сложно вылечить, но паллиативная помощь позволяет облегчить страдания.
Более 30 специалистов из разных районов республики приехали на обучение в детскую клиническую больницу в Уфе. На семинаре – не только лекции, но и практические занятия. Медикам объяснили, как работать со специальной аппаратурой, проводить диагностику заболевания и комплексное лечение. Альмира Абдуллина приехала на конференцию из Нефтекамска. Врач закончила Ижевскую академию и поступила по целевому направлению в ординатуру БГМУ на кафедру детской педиатрии.
Для тяжелобольных пациентов построят единственный в регионе хоспис. Он будет работать не только как стационар, но и оказывать благотворительную помощь, например, в предоставлении оборудования. Кроме того, дирекция учреждения организует работу выездных бригад на дом больного. Рассчитан хоспис на 60 мест. Сейчас завершают черновую отделку здания. Его удобство в том, что из каждой палаты будет выход на улицу, что особенно важно для людей, нуждающихся в паллиативной помощи.
Таким образом, паллиативную помощь получится оказать пациентам как стационарно, так и на дому. Техническое открытие планируется 11 октября, однако пациентов начнут принимать раньше.