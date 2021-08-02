В Уфе для врачей организовали курсы паллиативной помощи

Осенью в Башкортостане заработает хоспис для тяжелобольных пациентов с онкологией. В Уфе собрались врачи из разных районов республики на курс обучения паллиативной помощи.

В паллиативной помощи в Башкирии, по данным регионального Минздрава, нуждаются 700 детей и 23 тысячи взрослых. Это пациенты с разными заболеваниями, в частности, с онкологическими. Людей с такими диагнозами сложно вылечить, но паллиативная помощь позволяет облегчить страдания.

Конечно, есть куда расти, есть куда развиваться, поскольку направление это такое достаточно обширное. Паллиативная помощь. Она состоит из многих компонентов. Это и медицинская, и социальная, и психологическая помощь. Но я думаю, с каждым годом ситуация будет становиться все лучше и лучше. Айгуль Губачёва, председатель благотворительного фонда помощи тяжелобольным детям «Потерь нет»

Более 30 специалистов из разных районов республики приехали на обучение в детскую клиническую больницу в Уфе. На семинаре – не только лекции, но и практические занятия. Медикам объяснили, как работать со специальной аппаратурой, проводить диагностику заболевания и комплексное лечение. Альмира Абдуллина приехала на конференцию из Нефтекамска. Врач закончила Ижевскую академию и поступила по целевому направлению в ординатуру БГМУ на кафедру детской педиатрии.

Я поняла, что мне паллиативная помощь интересна, так как я дежурю в детском отделении. В Нефтекамской больнице, там есть койко-отделение, предназначенное для паллиативных больных. И нужны специалисты, которые в этом разбираются. Альмира Абдуллина, врач-педиатр, участковый врач городской больницы г. Нефтекамска

Для тяжелобольных пациентов построят единственный в регионе хоспис. Он будет работать не только как стационар, но и оказывать благотворительную помощь, например, в предоставлении оборудования. Кроме того, дирекция учреждения организует работу выездных бригад на дом больного. Рассчитан хоспис на 60 мест. Сейчас завершают черновую отделку здания. Его удобство в том, что из каждой палаты будет выход на улицу, что особенно важно для людей, нуждающихся в паллиативной помощи.

Для нас очень важно построить работу хосписа в такой теплой уютной домашней атмосфере. Это несет своего рода безопасность, это должно сказаться на уровне жизни в регионе. На мой взгляд, это очень важно. Радмила Сурначёва, исполнительный директор Уфимского хосписа