Варвара Баранова вышла в полуфинал Олимпиады на дистанции 500 метров

Она проходила запасной в команде, а тут одна девочка отказалась идти двойку, ее посадили в байдарку с сильнейшей байдарочницей Кирой Степановой. Результат должен быть достойный.

Алексей Попов, старший тренер спортшколы олимпийского резерва Республики Башкортостан по гребле на байдарках и каноэ