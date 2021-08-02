Варвара Баранова вышла в полуфинал Олимпиады на дистанции 500 метров

Сегодня на Олимпийских играх в Токио Варвара Баранова, выступающая за Башкортостан, параллельным зачетом квалифицировалась в полуфинал соревнований в гребле на байдарках в двойках на дистанции 500 метров. Во втором заезде она вместе с Кирой Степановой заняла второе место. Полуфиналы состоятся 3 августа.
Стало известно, сколько получат победители и призеры Олимпийских игр из России. Министр спорта России Олег Матыцин сообщил, что за золотую медаль спортсмены получат по 4 миллиона рублей, за серебряную – 2,5 миллиона, за бронзовую – 1,7 миллиона. Кроме этого, регионы также установили свои меры стимулирования олимпийцев.
Напомним, на сегодняшний день башкирская фехтовальщица Аделина Загидуллина стала первой в выступлениях в командной рапире. А Тимур Сафин завоевал в команде серебряную награду Олимпийских игр.