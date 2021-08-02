В Стерлитамаке волонтеры доставляют лекарства и продукты нуждающимся

Волонтеры Стерлитамака доставляют лекарства и товары первой необходимости людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

Ежедневно добровольцы приносят изолированным и пожилым гражданам продукты и рецептурные медикаменты из городских поликлиник. Для получения помощи жители, оказавшиеся в трудной ситуации, могут обратиться в свою поликлинику. Работники медучреждения передадут нужные лекарств волонтерам.

Также добровольцы могут получить в поликлинике рецепт и приобрести медикаменты самостоятельно в аптеке. После их доставят к вам домой.