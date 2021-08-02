Подготовка к новому учебному году и перепись населения: темы оперативки с Радием Хабировым

Вернуть деньги родителям, чьи дети заразились коронавирусом в летнем лагере и не смогли отдохнуть. Такое поручение дал Глава Башкортостана на онлайн-совещании в правительстве. В августе срывов оздоровительной кампании не быть не должно. Также Радий Хабиров дал поручения в рамках подготовки к новому учебному году и отопительному сезону. Какие еще темы обсудили участники заседания?

Летний оздоровительный отдых для детей и новый учебный год обсуждали большую часть оперативного онлайн-совещания, которое провел Глава Башкортостана. Радий Хабиров потребовал вернуть деньги родителям детей, которые заразились коронавирусом во время отдыха в лагере. Неделю назад руководитель республики уволил 10 директоров за нарушения эпидемиологических требований. В августе срывов не будет, заверил министр образования и науки Башкортостана Айбулат Хажин. Проведены проверки, приняты дополнительные меры.

Возьмите это на личный контроль и решите вопрос с деньгами. Если люди заплатили, а дети не отдыхают, деньги надо возвращать. Раз уж так сложилось и ваши коллеги допустили такое, оперативно верните деньги родителям Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Объехали 45 из 49 действующих лагерей. В целом ситуация везде стабильная, за исключением пары лагерей, в которых мы обнаружили, что антисептиков было недостаточно. Но в ходе проверки эти нарушения со стороны муниципалитетов были устранены. Ситуация стабилизировалась. Третья и четвертая смены, в зависимости от того, когда лагеря открылись, я уверен, пройдут в штатном режиме. Айбулат Хажин, министр образования и науки Республики Башкортостан

Новый учебный год в Башкортостане начнется с медицинскими антиковидными инспекторами. Они уже работали в прошлом году, опыт признан успешным. По данным Минобразования республики, 1 сентября за парты сядут 498 с половиной тысяч школьников, в том числе более 60 тысяч первоклассников. Подготовку к новому отопительному сезону также обсудили во время онлайн-совещания. Радий Хабиров поручил всем муниципалитетам к 15 сентября получить паспорта готовности к отопительному периоду.

Доложите ситуацию по УК, по задолженности ваших управляющих компаний, какие в связи с этим меры вы собираетесь предпринимать. Я жду от вас такого комплексного взвешенного доклада. Уфа меня в этой части очень сильно беспокоит. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Всего предстоит подготовить к зиме 18 тысяч многоквартирных домов, 1 603 котельные, 4 тысячи км тепловых сетей, 517 центральных тепловых пунктов. Замене подлежат 145 км тепловых сетей и 240 км водопроводных магистралей. Алан Марзаев, и.о. министра жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан

Жители Башкортостана смогут пройти перепись населения на портале «Госуслуги». Она запланирована с 15 октября по 14 ноября 2021 года. Ее задача – учесть всех, кто постоянно проживает на территории региона. Также с 1 августа стартовала сельхозперепись.