В Башкирии заработала система «Мобильный избиратель»

Механизм «Мобильный избиратель» запущен. С
сегодняшнего дня начали свою работу пункты приема заявлений о голосовании по
месту нахождения. Это дает возможность в Единый день голосования, 19 сентября,
принять участие в выборах депутатов Госдумы VIII созыва даже вдали от постоянного места жительства.
Для подачи заявления по системе «Мобильный избиратель»
можно обратиться в МФЦ, в территориальные избирательные комиссии, а также
воспользоваться единым порталом государственных услуг.
Все
специалисты прошли обучение по процедурам предоставления услуги, будут
осуществлять консультирование и прием документов для обращения граждан,
необходимо будет представить документ, удостоверяющий личность и заполнить
заявление в МФЦ. Заявителю по оформлению этой услуги будет выдана отрывная
часть талона, с которой уже гражданин будет обращаться в соответствующий
избирательный участок.Эльвира Габдрахимова, заместитель директора МФЦ Республики Башкортостан
Завершающей датой подачи заявлений о голосовании по
месту нахождения является 13 сентября. При обращении в пункты приема необходим
паспорт, а также желательно знать номер участка, который гражданин выбрал для
голосования.
Сама
я прописана в Уфе, но в первой половине сентября мы уезжаем в Бураево к
родственникам. Я телевизору услышала, что через МФЦ можно поменять свой
избирательный участок. Пришла, взяла талон, мне специалист помог определиться с
избирательным участком.Татьяна Лобанова, избиратель