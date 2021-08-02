В Башкирии заработала система «Мобильный избиратель»

Механизм «Мобильный избиратель» запущен. С сегодняшнего дня начали свою работу пункты приема заявлений о голосовании по месту нахождения. Это дает возможность в Единый день голосования, 19 сентября, принять участие в выборах депутатов Госдумы VIII созыва даже вдали от постоянного места жительства.

Для подачи заявления по системе «Мобильный избиратель» можно обратиться в МФЦ, в территориальные избирательные комиссии, а также воспользоваться единым порталом государственных услуг.

Все специалисты прошли обучение по процедурам предоставления услуги, будут осуществлять консультирование и прием документов для обращения граждан, необходимо будет представить документ, удостоверяющий личность и заполнить заявление в МФЦ. Заявителю по оформлению этой услуги будет выдана отрывная часть талона, с которой уже гражданин будет обращаться в соответствующий избирательный участок.

Эльвира Габдрахимова, заместитель директора МФЦ Республики Башкортостан

Завершающей датой подачи заявлений о голосовании по месту нахождения является 13 сентября. При обращении в пункты приема необходим паспорт, а также желательно знать номер участка, который гражданин выбрал для голосования.

Фото №1 - В Башкирии заработала система «Мобильный избиратель»

Сама я прописана в Уфе, но в первой половине сентября мы уезжаем в Бураево к родственникам. Я телевизору услышала, что через МФЦ можно поменять свой избирательный участок. Пришла, взяла талон, мне специалист помог определиться с избирательным участком.

Татьяна Лобанова, избиратель
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