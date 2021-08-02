В Башкирии заработала система «Мобильный избиратель»

Все специалисты прошли обучение по процедурам предоставления услуги, будут осуществлять консультирование и прием документов для обращения граждан, необходимо будет представить документ, удостоверяющий личность и заполнить заявление в МФЦ. Заявителю по оформлению этой услуги будет выдана отрывная часть талона, с которой уже гражданин будет обращаться в соответствующий избирательный участок.

Эльвира Габдрахимова, заместитель директора МФЦ Республики Башкортостан