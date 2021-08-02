В Иглинской районе продолжается ремонт электросетей

Из-за скачков напряжения жители периодически сидели без тепла и света. После аварии, произошедшей в новогоднюю ночь, из регионального бюджета выделили средства на реконструкцию старых трансформаторов. Как теперь обстоит ситуация с электроснабжением в посёлке?

К жизни в постоянном напряжении иглинцам не привыкать. 31 декабря здесь произошла авария. Трансформатор не выдержал большой нагрузки. У местных жителей постоянно отключались электроприборы. Случалось, что по несколько часов не было света. Да и сейчас, хоть и редко, но возникают такие ситуации. Сейчас все старое меняют, но проблема решается крайне медленно. На местах катастрофически не хватает рабочих. В районе их всего около десяти.

Вызываешь аварийную бригаду, они приезжают, но жалуются на то, что их очень мало, поэтому задержки и все остальное. Выкручиваемся, уже не первый год, нынче пошло намного лучше. Ринат Габдрахимов, житель с. Иглино

Скачки напряжения теперь под контролем подрядчика из Нефтекамска. На ремонт электросетей из регионального бюджета по программе энергоснабжения Иглинскому району предоставлена субсидия. Ее размер – более 43 миллионов рублей.

Состояние, скажем так, удручающее. Фактически все ТП надо менять. Трансформаторы все старые, практически 60-70х гг. Если есть там новые трансформаторы, то это единичные случаи. Ну, то есть объем работ очень большой. Ильшат Закиров, начальник участка

Кроме того, работы в районе ведутся и по инвестиционной программе. На этот год выделено 6 млн рублей на замену и установку новых линий электропередачи, подстанций и восполнение аварийных запасов. План работ расписан до 2026 года.

Выделено порядка 170 млн рублей на замену устаревших объектов, вынос линий электропередач из частных территорий, а также на применение новых ресурсосберегающих технологий. Артур Кидрасов, заместитель главного инженера ГУП «Региональные электрические сети» Республики Башкортостан