В Иглинской районе продолжается ремонт электросетей

Из-за скачков напряжения жители периодически сидели без тепла и света. После аварии, произошедшей в новогоднюю ночь, из регионального бюджета выделили средства на реконструкцию старых трансформаторов. Как теперь обстоит ситуация с электроснабжением в посёлке?
К жизни в постоянном напряжении иглинцам не привыкать. 31 декабря здесь произошла авария. Трансформатор не выдержал большой нагрузки. У местных жителей постоянно отключались электроприборы. Случалось, что по несколько часов не было света. Да и сейчас, хоть и редко, но возникают такие ситуации. Сейчас все старое меняют, но проблема решается крайне медленно. На местах катастрофически не хватает рабочих. В районе их всего около десяти.
Скачки напряжения теперь под контролем подрядчика из Нефтекамска. На ремонт электросетей из регионального бюджета по программе энергоснабжения Иглинскому району предоставлена субсидия. Ее размер – более 43 миллионов рублей.
Кроме того, работы в районе ведутся и по инвестиционной программе. На этот год выделено 6 млн рублей на замену и установку новых линий электропередачи, подстанций и восполнение аварийных запасов. План работ расписан до 2026 года.
По программе субсидий выполнены работы по реконструкции пяти трансформаторных подстанций. Еще 23 объекта планируется завершить до конца этого года.