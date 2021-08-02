В Башкирии проходят учебно-тренировочные сборы Союза боевых искусств

В эти дни в поселке Кирзя Караидельского района проходят учебно-тренировочные сборы федераций Российского союза боевых искусств Башкирии. Спортсмены готовятся к всероссийским юношеским играм, а также первенству Европы и мира. Практически все атлеты – призеры страны, члены национальной сборной.

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На сборах ребята выкладываются на каждом занятии. И таких тренировок здесь проходит по три в день. Главная цель – подготовиться к всероссийским юношеским играм в Анапе, сформировать сборные по всем дисциплинам

Но для некоторых спортсменов такие сборы – уникальная возможность подготовиться не только к соревнованиям российского уровня, но и к континентальному первенству. На сегодняшний день Данил Панов из Учалов – первый номер российской сборной в своей весовой категории. В этом году он преодолел все отборочные старты с лучшим результатом. Брал золото на Приволжском и Уральском федеральном округах и на первенстве страны.

Третий год подряд представители почти 15 федераций Союза боевых искусств республики, а это почти 500 атлетов, проводят летние сборы в поселке Кирзя Караидельского района. Это стало возможным благодаря поддержке фонда президентских гратов.

Готовность спортсменов к стартам можно проверить в спаррингах. А вот лучшим текстом на выносливость стала сдача норм ГТО. Бег, прыжки в длину, подтягивание на перекладине и отжимание – базовые упражнения комплекса отличаются от привычной тренировки. Поэтому при их выполнении у некоторых возникли сложности.

Страйкбольное оружие, экипировка и специальные пули- патроны – шестимиллиметровые пластиковые шарики. А еще возможность все это примерить и применить на месте. Так проходят открытые уроки по патриотическому воспитанию. И таким занятиям на сборах уделяют особое внимание.