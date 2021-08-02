В Башкирии нашли уникальные артефакты трех исторических эпох

Трехлетняя археологическая экспедиция Якты-Куль – Кусимово «Северные Амуры» близится к завершению. Раскопки кургана с захоронением времен Александра Македонского, начатые в 2019 году, неожиданно превратились в событие мирового масштаба. На глубине всего лишь одного метра были обнаружены артефакты, относящиеся к эпохе палеолита. Какие еще интересные находки и выводы были сделаны учеными?

Разбор оставшегося фрагмента каменной конструкции, которая, по словам ученых, была сооружена человеком примерно в 4-м веке до нашей эры. Древний мавзолей, или склеп эпохи раннего железа. Постройка имела предположительно форму квадрата. Стены ее когда-то обрушились и со временем оказались погребены под слоем земли.

Точно можно сказать, что это святилище. Мы не знаем, погребальный ли это был курган или святилище, где совершались какие-то обряды, ритуалы. Но оно существовало недолгое время, и после того, как все это рассыпалось, уже в 9 веке здесь возникает новое святилище. Никита Савельев, руководитель археологической экспедиции

Археологическая экспедиция «Северные Амуры» вблизи деревни Кусимово начала свою работу в 2019-м. А в прошлом году, раскопки на Кургане позволили выявить в общем срезе еще один культурный слой – средневековый.

По всей видимости, памятник использовался еще и в эпоху раннего Средневековья – это 9 век нашей эры. Что нам об этом говорит? Это находки воинского пояса. То есть в прошлом году продолжались части от него, в этом году мы его полностью собрали. Евгений Русланов, председатель Археологического общества Республики Башкортостан

Также археологам удалось найти целый набор украшений: бронзовые браслеты, яркие бусы из стеклянной пасты, всевозможные накладки на ремень и керамика, датируемая 9 веком. А эти находки и вовсе говорят о том, что на этих землях люди жили как минимум 300 тысяч лет назад. Прямо под курганом были обнаружены орудия труда древних людей.

Каменное рубило, возраст которого оценивают 500 тысяч лет, – один из самых ценных артефактов. Археологи установили, что здесь была не только стоянка древнего человека, а целая мастерская по изготовлению каменных орудий.

Судя по всему, это были, скорее всего, неандертальцы, и они оставили достаточно большое количество изделий, сделанных из кремня, из этого черного, серого, который здесь в изобилии встречается. Вячеслав Котов, старший научный сотрудник Института истории языка и литературы УФИЦ РАН

Три современных озера – Якты-Куль, Сабакты и Кара-Балык – когда-то были единым палеоозером, говорит Вячеслав Котов. Это место фактически было берегом древнего водоема. Люди сюда приходили, чтобы собрать кремень, изготовить орудия и, возможно, поохотится на животных, которые сходились на водопой.