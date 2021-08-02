Уфа появится в онлайн-игре Minecraft

Уфа переезжает в компьютерную реальность. Виртуальный проект столицы Башкортостана станет первым в мире выстроенным городом во всемирно известной игре Minecraft. Над его созданием трудились более 400 человек, на строительство ушло два года. Когда проект будет запущен?

«Арт-квадрат» из кубиков. Только строился в этот раз не три года, а две недели. Каждый элемент, как в реальности, все проработано до мелочей. Только пока квартал выглядит непривычно, ведь не заполнен таким большим количеством людей как обычно. Но совсем скоро и там будет не протолкнуться, но уже от виртуальных игроков.

Battle Royale – один из жанров массовых многопользовательских онлайн-игр. В этот раз в компьютерной игре Minecraft. Пространства на этой площадке достаточно много, там можно создать другой мир, совершенно отличную от действительной реальность. Эта идея не обошла стороной уфимских мечтателей. Свой родной город они решили сделать виртуальным.

Постепенно идеей начали проникаться и другие ребята. За все время с начала проекта строительством виртуального города занимались более 400 человек. Сейчас почти достроен весь центр. А некоторые из объектов пользователи смогут увидеть лишь в игре.