В Уфе пациенту с осложнениями после инфаркта провели уникальную операцию на сердце

Сделали операцию на сердце через бедро. Чтобы спасти тяжелобольного, в Уфу прилетел врач из Москвы. Пациенту было противопоказано полноценное хирургическое вмешательство. Приглашенный специалист поделился своей методикой.
Если бы он мог, то слова благодарности прокричал во весь голос. Но у 64-летнего пациента пять лет назад удалили связки. Онкология. Тогда операция как второй день рождения. И вот опять пришлось ложиться под скальпель. У мужчины развились осложнения после инфаркта – разорвалась межжелудочковая перегородка. Болезнь стремительно развивалась в течение последних нескольких недель, начались перебои в работе сердца, оно могло и вовсе остановиться, уже навсегда. Открытая операция была противопоказана.
Тимергали Исхакову, если можно так сказать, повезло. Его оперировал московский врач, возможно, единственный в стране, кто смог помочь такому пациенту. Речь о визите для проведения мастер-класса шла давно, и вот появился подходящий пациент. Врач прибыл в Уфу в течение суток. Хирург показал уникальную методику: окклюдер на сердце поставили через два миллиметровых прокола – в бедре и на шее. Операция проходила под рентгеном.
«Жить и жить». Такой девиз в тетради, где он записывает график приёма лекарств и свои медицинские показатели. Его воля к жизни сильно помогает при реабилитации, говорят медики. Рекомендации простые: здоровый образ жизни, лечебная физкультура и наблюдение у врача для профилактики раз в полгода.