В Уфе пациенту с осложнениями после инфаркта провели уникальную операцию на сердце

Сделали операцию на сердце через бедро. Чтобы спасти тяжелобольного, в Уфу прилетел врач из Москвы. Пациенту было противопоказано полноценное хирургическое вмешательство. Приглашенный специалист поделился своей методикой.

Если бы он мог, то слова благодарности прокричал во весь голос. Но у 64-летнего пациента пять лет назад удалили связки. Онкология. Тогда операция как второй день рождения. И вот опять пришлось ложиться под скальпель. У мужчины развились осложнения после инфаркта – разорвалась межжелудочковая перегородка. Болезнь стремительно развивалась в течение последних нескольких недель, начались перебои в работе сердца, оно могло и вовсе остановиться, уже навсегда. Открытая операция была противопоказана.

Большинство пациентов при разрыве сердца погибают. Бывает разрыв наружу, бывает – внутри. И те и другие имеют очень рыхлые края, поэтому швы, которые можно накладывать, как правило, неэффективны. Игорь Бузаев, заведующий отделением рентгенхирургических методов диагностики и лечения Республиканского кардиологического центра

Тимергали Исхакову, если можно так сказать, повезло. Его оперировал московский врач, возможно, единственный в стране, кто смог помочь такому пациенту. Речь о визите для проведения мастер-класса шла давно, и вот появился подходящий пациент. Врач прибыл в Уфу в течение суток. Хирург показал уникальную методику: окклюдер на сердце поставили через два миллиметровых прокола – в бедре и на шее. Операция проходила под рентгеном.

Первое на шее, второе на бедре. Проводим два катетера, одним из них ловим второй внутри сердца. Это очень интересная операция, похожая, наверное, на оклеивание стен обоями через замочную скважину. Игорь Бузаев, заведующий отделением рентгенхирургических методов диагностики и лечения Республиканского кардиологического центра