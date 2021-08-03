В Уфу вернулся серебряный призер Олимпиады в Токио Тимур Сафин

Этой ночью в Уфе приземлился самолет, на котором на Родину вернулся Тимур Сафин. Известный рапирист показал отличный результат на Олимпиаде в Токио и привез с собой в Башкирию серебряную медаль. 

Фото №1 - В Уфу вернулся серебряный призер Олимпиады в Токио Тимур Сафин

В аэропорту Уфы Сафина встречали его мать, министр спорта Руслан Хабибов, а также тренер Лира Грушина вместе с воспитанниками детско-юношеской школы олимпийского резерва № 19. 

Тимура Сафина приехала встречать и башкирская рапиристка Аделина Загидуллина, которая стала в Токио олимпийской чемпионкой 

Напомним, 1 августа Тимур Сафин в составе мужской сборной страны по итогам финальной встречи с французскими соперниками занял второе место. Вместе с башкирским рапиристом олимпийского «серебра» удостоены Владислав Мыльников, Антон и Кирилл Бородачёвы.

Серебряная медаль стала второй наградой, завоёванной воспитанниками башкирского спорта в Токио.

Справка:

Тимур Сафин родился в 1992 году в Ташкенте. Фехтованием занялся в Уфе, куда переехала его семья. Воспитанник СДЮСШОР № 19. Является чемпионом и призером Олимпиады 2016 года в Рио-де-Жанейро. Многократный победитель и призер чемпионатов мира и Европы. Заслуженный мастер спорта России.

Рули трезво: как в Башкирии борются с пьяными водителями
Как получить 250 тысяч вместо земельного участка многодетным семьям в Башкирии