В Уфу вернулся серебряный призер Олимпиады в Токио Тимур Сафин

Этой ночью в Уфе приземлился самолет, на котором на Родину вернулся Тимур Сафин. Известный рапирист показал отличный результат на Олимпиаде в Токио и привез с собой в Башкирию серебряную медаль.
В аэропорту Уфы Сафина встречали его мать, министр спорта Руслан Хабибов, а также тренер Лира Грушина вместе с воспитанниками детско-юношеской школы олимпийского резерва № 19.
Тимура Сафина приехала встречать и башкирская рапиристка Аделина Загидуллина, которая стала в Токио олимпийской чемпионкой
Напомним, 1 августа Тимур Сафин в составе мужской сборной страны по итогам финальной встречи с французскими соперниками занял второе место. Вместе с башкирским рапиристом олимпийского «серебра» удостоены Владислав Мыльников, Антон и Кирилл Бородачёвы.
Серебряная медаль стала второй наградой, завоёванной воспитанниками башкирского спорта в Токио.
Справка:
Тимур Сафин родился в 1992 году в Ташкенте. Фехтованием занялся в Уфе, куда переехала его семья. Воспитанник СДЮСШОР № 19. Является чемпионом и призером Олимпиады 2016 года в Рио-де-Жанейро. Многократный победитель и призер чемпионатов мира и Европы. Заслуженный мастер спорта России.