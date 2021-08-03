В Уфу вернулся серебряный призер Олимпиады в Токио Тимур Сафин

Тимур Сафин родился в 1992 году в Ташкенте. Фехтованием занялся в Уфе, куда переехала его семья. Воспитанник СДЮСШОР № 19. Является чемпионом и призером Олимпиады 2016 года в Рио-де-Жанейро. Многократный победитель и призер чемпионатов мира и Европы. Заслуженный мастер спорта России.